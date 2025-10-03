Consumando s' impara | degustazioni vini in Piazza della Frutta

Consumando s’Impara nata come festa del locale All’Ombra della Piazza, mantiene l’obiettivo di far conoscere il vino naturale, avvicinando produttori e consumatori. Negli anni la manifestazione ha sempre di più arricchito la proposta, mantenendo la linea di stimolare l’incontro tra produttori e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it