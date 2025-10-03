Constantine 2 | Keanu Reeves parla di nuove speranze
Il tempo passa e le speranze di poter un giorno vedere Keanu Reeves vestire nuovamente i panni dell’anti-eroe DC “ John Constantine ” sono sempre più basse, o almeno così sembrebbe. A portare un po’ di speranza al popolo dei fan DC Comics è stato lo stesso Keanu Reeves in occasione di una recente intervista riportata in rete da GamesRadar. “ Incrociamo le dita. È arrivata un’altra bozza della sceneggiatura “, ha detto Reeves. “ Stiamo aspettando. La porteremo in studio e speriamo che piaccia anche a loro “. Le parole dell’attore sembrerebbero voler portare nuova speranza, ma le “lungaggini” produttive legate alla realizzazione di Constantine 2 stanno portando avanti problematiche importanti, una tra queste è l’età dello stesso Reeves (61 anni), ma anche l’incastro degli impegni lavorativi dei vari interessati, i quali stanno continuando ad impegnare le loro agende lavorative in attesa di un via libera che stenta ad arrivare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
