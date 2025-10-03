Constantine 2 Keanu Reeves offre un nuovo aggiornamento sul progetto | è la volta buona?

Dopo mesi di silenzio, l'attore torna a parlare dello sviluppo del sequel attualmente in corso alla Warner Bros. e ci sono degli aggiornamenti promettenti Keanu Reeves è tornato a parlare del sequel di Constantine, un progetto attesissimo dai fan che, negli ultimi mesi, ha vissuto momenti di incertezza a causa del nuovo corso del DC Universe alla Warner Bros. L'attore ha rivelato che è stata completata una nuova stesura della sceneggiatura e che presto sarà sottoposta allo studio per l'approvazione. Con un cauto ottimismo, Reeves ha commentato: "Incrociamo le dita. Un'altra bozza è arrivata, ora la porteremo allo studio e speriamo che piaccia anche a loro". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

