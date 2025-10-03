Roma, 3 ottobre 2025 – A poche ore, ormai, dal l’apertura delle urne, in Calabria tra Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, grillino della prima ora, e Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria dimissionario e poi ricandidato per conto della maggioranza, sono botte da orbi. Con Tridico che parte, in tv, citando i dati calabresi - “c’è il tasso di occupazione più basso in Europa, il 48%” - e annunciando un “piano di reclutamento pubblico, 3mila operatori per la cultura e 7 mila per l’ambiente”. E Occhiuto che ribatte che non è “con l’assunzione di 7mila forestali che si risolve il problema”, ricordando i bandi messi in campo dal suo governo per le imprese con sgravi sulle assunzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Confronto Tridico-Occhiuto in Calabria: sanità, lavoro e inchieste. Finale al vetriolo