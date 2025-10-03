Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan | ecco quando parla il mister alla vigilia del match

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: tutti i dettagli su quando parlerà il mister per la sfida di Serie A. Vigilia di big match in casa Juventus. Domani, sabato 4 ottobre, alle ore 14:00, l’allenatore Igor Tudor parlerà in conferenza stampa per presentare la supersfida di campionato contro il Milan come appreso da . Un appuntamento molto atteso, in cui il tecnico croato farà il punto sulla condizione della squadra e svelerà le sue intenzioni in vista di una partita che si preannuncia già cruciale per la stagione bianconera. L’attenzione di giornalisti e tifosi è tutta concentrata su due temi principali: l’infermeria e l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: ecco quando parla il mister alla vigilia del match

