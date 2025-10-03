Conferenza stampa Nicola pre Inter Cremonese | Ecco cosa voglia dalla mia squadra
Inter News 24 Conferenza stampa Nicola pre Inter Cremonese. Le parole del tecnico degli ospiti in vista del match della sesta giornata. Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è stato protagonista della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’ Inter di Cristian Chivu valida per la sesta giornata di Serie A. La squadra cremonese si prepara ad affrontare i nerazzurri in trasferta, consapevole della grande sfida che la attende. Nicola ha analizzato il momento della sua squadra, il percorso di crescita, e le difficoltà che affronteranno contro una delle squadre più forti d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
? La Roma comunica che domani #Gasperini non parlerà in conferenza stampa #ASRoma #FiorentinaRoma - X Vai su X
RALLYLEGEND L'edizione numero 23 si è aperta con la conferenza stampa alla presenza degli organizzatori, delle istituzioni e dei piloti: dalla "guest star" Kalle Rovanpera al ritorno di Gigi Galli passando per Biasion, Alen e tanti altri. - facebook.com Vai su Facebook
Cremonese, Nicola: «Il Parma c’entra poco col nostro obiettivo» - Parma, valevole per la 4ª giornata di Serie A Enilive, l’allenatore dei grigiorossi Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa la sfida dello “Zini”, che torna domani p ... Si legge su sportparma.com
Cagliari, Nicola: “Domani faremo una partita seria. Mancheranno Gaetano e Caprile” - Venerdì 23 maggio alle ore 20:45, i rossoblù affronteranno la formazione di Antonio Conte allo stadio “Diego ... Segnala gianlucadimarzio.com