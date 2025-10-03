Conferenza stampa Chivu pre Inter Cremonese | Pio Esposito o Bonny? Al 90% ho già deciso chi sarà con Lautaro ma non ve lo dico! Dispiace perdere Thuram per me non ci sono regole
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Cremonese: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match del 6° turno di Serie A. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Cremonese, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. 3 CLEAN SHEET NELLE ULTIME 4 GARE – « Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. Abbiamo più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento per questo perché parto sempre dal fatto di non subire gol, dall’essere una squadra organizzata, attenta e con tanta voglia di non subire ». 🔗 Leggi su Internews24.com
