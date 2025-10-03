Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan | quando parla l’allenatore dei rossoneri alla viglia della sfida di campionato

Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan: tutti gli aggiornamenti su quando parlerà l’allenatore dei rossoneri. Una vigilia carica di emozioni, un ritorno atteso dodici anni. L’attenzione del mondo del calcio è tutta rivolta a Massimiliano Allegri, che per la prima volta da avversario della Juventus tornerà in quella che per anni è stata la sua casa. Domani, sabato 4 ottobre, alle ore 11:30, il tecnico del Milan parlerà in conferenza stampa da Milanello per presentare il big match di domenica sera. Sarà un appuntamento imperdibile, non solo per avere gli ultimi aggiornamenti sulla formazione, ma soprattutto per ascoltare le parole del tecnico livornese sull’emozione di affrontare il suo passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Allegri pre Juve Milan: quando parla l’allenatore dei rossoneri alla viglia della sfida di campionato

