Conferenza episcopale toscana | arcivescovo Gambelli eletto vicepresidente

I vescovi hanno quindi proceduto alle elezioni per le nuove nomine. Monsignor Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze, è stato eletto Vice Presidente Vicario della Conferenza Episcopale Toscana. Entrano nella Presidenza, come Vice Presidenti di turno, anche l'Arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà e il Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Andrea Migliavacca

