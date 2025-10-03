Conferenza episcopale toscana | arcivescovo Gambelli eletto vicepresidente

I vescovi hanno quindi proceduto alle elezioni per le nuove nomine. Monsignor Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze, è stato eletto Vice Presidente Vicario della Conferenza Episcopale Toscana. Entrano nella Presidenza, come Vice Presidenti di turno, anche l'Arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà e il Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Andrea Migliavacca L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

