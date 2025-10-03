Conferenza episcopale toscana | arcivescovo Gambelli eletto vicepresidente
I vescovi hanno quindi proceduto alle elezioni per le nuove nomine. Monsignor Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze, è stato eletto Vice Presidente Vicario della Conferenza Episcopale Toscana. Entrano nella Presidenza, come Vice Presidenti di turno, anche l'Arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà e il Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Andrea Migliavacca L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Oratori toscani: intesa Regione e Conferenza Episcopale per valorizzarli. Le firme di Giani e del cardinale Lojudice
VITA DIOCESANA La Conferenza episcopale italiana ha pubblicato il Rito di istituzione dei catechisti, approvato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti con decreto di confirmatio del 2 febbraio 2024. - facebook.com Vai su Facebook
Concluso il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale italiana. Nel documento finale i vescovi chiedono con forza che a #Gaza cessi ogni forma di violenza inaccettabile contro un intero popolo e che siano liberati gli ostaggi @UCSCEI - X Vai su X
Conferenza Episcopale Toscana, Gambelli eletto vice presidente vicario - La Conferenza Episcopale Toscana si è riunita a Lucca giovedì 30 settembre. Segnala gonews.it
Conferenza episcopale toscana: il card. Augusto Paolo Lojudice è il nuovo presidente - Pienza, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale toscana. Da agensir.it