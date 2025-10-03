Conferenza dei sindaci del Lecchese Piergiovanni Montanelli è il nuovo presidente

Il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli è il nuovo presidente della Conferenza dei sindaci del Lecchese, che riunisce i primi cittadini di Lecco, Pescate, Galbiate, Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario. Montanelli, eletto all'unanimità nella riunione che si è tenuta venerdì 3. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

