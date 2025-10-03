Conferenza dei sindaci del Lecchese Piergiovanni Montanelli è il nuovo presidente

Il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli è il nuovo presidente della Conferenza dei sindaci del Lecchese, che riunisce i primi cittadini di Lecco, Pescate, Galbiate, Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario. Montanelli, eletto all'unanimità nella riunione che si è tenuta venerdì 3. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: conferenza - sindaci

Residenzialità e non autosufficienza: il Valdarno fa il punto in conferenza zonale dei sindaci integrata

Vietri, Cetara e Maiori, conferenza dei sindaci: No all’allargamento del porto di Salerno

West Nile, riunione operativa a Latina: la prima cittadina annuncia la Conferenza dei sindaci

Città Metropolitana di Messina, eletti i sindaci in seno alla Conferenza Territoriale Scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 ? In data 1 ottobre si è riunita nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni l’assemblea dei Sindaci dei Comuni della Città Metr - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza dei sindaci del Lecchese, Piergiovanni Montanelli è il nuovo presidente - Il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli è il nuovo presidente della Conferenza dei sindaci del Lecchese, che riunisce i primi cittadini di Lecco, Pescate, Galbiate, Valmadrera, Malgrate, Civate ... Scrive leccotoday.it

Conferenza dei sindaci del lecchese, Montanelli è il nuovo presidente - Montanelli è stato eletto all’unanimità nella riunione di questa mattina tenutasi nel municipio di Pescate e succede a Dante De Capitani LECCO – Piergiovanni Montanelli sindaco di Galbiate è il nuovo ... Si legge su msn.com