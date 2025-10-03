Conference League | Fiorentina bene nel suo debutto vincono anche le altre big ko l' AZ
Firenze 2 ottobre 2025 – Ogni volta che si apre la Conference League, nell'ipotetica griglia di partenza le squadre dei top cinque campionati sono sempre tra le favorite al successo finale. Questo teorema viene confermato anche nella prima giornata di questa stagione della terza competizione Uefa per club. Le formazioni delle prime cinque leghe del ranking vincono tutte quante il loro rispettivo debutto. La Fiorentina nello specifico supera il Sigma Olomouc nella sfida del Franchi per 2-0. Successi anche per Crystal Palace, Rayo Vallecano, Mainz e Strasburgo. Cade a sorpresa l' AZ Alkmaar a Cipro, mentre vince lo Shakhtar Donetsk. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
