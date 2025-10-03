Confagricoltura in festa | La nostra missione è tutelare le imprese

Operare nell’ambito dell’assistenza, promozione e tutela delle imprese agricole del territorio modenese: questa è da ben ottanta anni la missione di Confagricoltura Modena. Un compito che si è tramandato nei decenni, rafforzandosi negli intenti e nelle modalità, per garantire ai 2500 iscritti il servizio migliore. Per festeggiare l’importante compleanno, è stata organizzata una serata speciale, all’Agriturismo La Lupa di Castelfranco: 200 i partecipanti, di tutte le generazioni, tra imprenditori associati, past president ed ex direttori, nonché rappresentanti del mondo istituzionale, civile e politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confagricoltura in festa: "La nostra missione è tutelare le imprese"

