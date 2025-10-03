Condannato a 6 anni di carcere gira per il centro storico di Caltanissetta polizia lo riconosce | arrestato

Condannato a 6 anni di carcere gira per il centro storico di Caltanissetta, polizia lo riconosce: arrestato - Sessantenne arrestato a Caltanissetta dopo giorni di latitanza: condannato per associazione a delinquere, truffa e riciclaggio. Riporta virgilio.it

