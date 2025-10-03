Condannato a 18 anni di carcere il pescarese Massimo Ballone uomo di fiducia della ' Ndrangheta

Settantasei condanne e cinque assoluzioni, con pene massime a venti anni di reclusione e tra queste c'è anche quella a 18 anni di reclusione nei confronti del pescarese Massimo Ballone.Questa la decisione, come si legge su ReggioToday, il gup di Reggio Calabria, Antonino Foti, a conclusione del.

