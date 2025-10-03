Concorso docenti | possibile presentare domanda in due regioni per classi di concorso diverse? Pillole di Question Time

Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato affrontato un tema rilevante legato alla partecipazione al concorso docenti per la scuola secondaria. In particolare, si è discusso della possibilità per gli abilitati su più classi di concorso di presentare domanda in regioni differenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti

