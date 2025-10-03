Concorsi Comune di Foggia 2025 per 26 posti | i profili richiesti
Nella giornata del 2 ottobre 2025 il Comune di Foggia ha pubblicato sei bandi per altrettanti concorsi pubblici, al fine di coprire, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno, un complessivo di 26 posti tra i quali anche quelli di funzionari insegnanti, avvocati e operatori dell’infanzia. Il bando che contiene il maggior numero di posti è quello del reclutamento dei dieci funzionari tecnici dell’Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni; a seguire, sei posti sono ricercati per il ruolo di funzionario amministrativo, quattro per il profilo di funzionario insegnante, tre per addetti ai servizi generali per l’infanzia, due per il ruolo di funzionario contabile e, infine, un posto per il profilo di funzionario avvocato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
