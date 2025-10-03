Conclusi i lavori al parcheggio di via Carlo Alberto dalla Chiesa | I cittadini possono sfruttare 44 nuovi posti auto
Da venerdì 3 ottobre i cittadini di Golosine e Santa Lucia potranno contare su 44 nuovi posti auto. Stando a quanto riferito dal Comune di Verona, infatti, è terminato l’intervento per la realizzazione della nuova area di parcheggio pubblico gratuito tra via Carlo Alberto dalla Chiesa e salita. 🔗 Leggi su Veronasera.it
