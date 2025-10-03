Conceicao la Juve si affida al suo talento più luminoso
Quattro pareggi consecutivi hanno appannato il cammino della Juventus, mettendo in discussione ambizioni e certezze. In un contesto segnato da fatica e risultati deludenti, emerge però un volto nuovo, quello capace di restituire entusiasmo e imprevedibilità. Francisco “Chico” Conceicao, classe 2002 e figlio d’arte, è oggi l’uomo che accende la luce bianconera, il giocatore in grado di trasformare con una giocata istintiva il grigiore di una squadra in difficoltà. Che parta dall’inizio o che si alzi dalla panchina, la sua energia è diventata un fattore. Lo si è visto a Verona, con un gol che aveva illuso i tifosi, e lo si è visto soprattutto a Villarreal, dove in pochi minuti ha firmato un gol, creato un assist colpevolmente sprecato e regalato strappi da fuoriclasse. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
