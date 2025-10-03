Conceicao Juve, il portoghese è l’unica luce, insieme a Yildiz, in un momento complicato per i bianconeri. In un momento delicato, dopo quattro pareggi consecutivi che hanno frenato la corsa, la Juventus si aggrappa al suo talento più puro e imprevedibile. Per il big match di domenica sera contro il Milan, Igor Tudor è pronto a puntare forte su Francisco “Chico” Conceicao. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, è lui l’uomo in grado di accendere la luce e di trascinare la squadra fuori dalle secche. Il giovane esterno portoghese, figlio d’arte classe 2002, sta vivendo un momento di forma smagliante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao Juve, il suo impatto è devastante: sarà l’uomo chiave nella sfida contro il Milan per accendere la luce insieme a Yildiz. La mossa di Tudor che sta pagando