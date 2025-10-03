Si apre una nuova fase per uno dei progetti più ambiziosi del panorama sanitario italiano. Valter Mainetti, Presidente e Amministratore Delegato di Condotte 1880, ha annunciato l'inizio dei lavori per la “Città della Salute e della Ricerca”, il nuovo polo che sorgerà nell'area delle ex acciaierie Falck a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto trasformerà una storica area industriale in un avanzato complesso ospedaliero, destinato a diventare punto di riferimento europeo per la neurologia e l'oncologia. Il nuovo polo accoglierà, infatti, il trasferimento della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e della Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori, consolidando il ruolo di Milano come riferimento d'eccellenza e innovazione in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Con Valter Mainetti la Città della Salute avanza: innovazione e crescita per la sanità di Milano