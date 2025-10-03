Con una spranga in mano semina il panico in strada bloccato dalla polizia

Panico nella mattinata di giovedì 2 ottobre in viale Sant'Ambrogio e nella zona della stazione per un uomo che, totalmente in preda al delirio, si aggirava con una spranga di legno in mezzo alla strada colpendo le auto di passaggio e minacciando tutti.

