Al Pianeta Terra Festival, spazio anche alle sfide della trasformazione digitale e all’ architettura sostenibile, con il coinvolgimento di Sofidel (nella foto l’ad Luigi Lazzareschi) e di altre realtà del tessuto toscano impegnate nel dialogo tra innovazione e territorio. Oggi alle 15 all’Orto Botanico, Sofidel promuove l’incontro “Un mondo incerto: i difficili scenari tra geopolitica ed economia”. Uno sguardo sul presente per provare a governare il futuro. Ne discuteranno Antonio Pace e Nathalie Tocci, coordina Paola Pica. Nel pomeriggio altre proposte interessanti. In evidenza il Green Tree Award, realizzato in collaborazione con Lucca Film Festival e Green Cross Italia, che anche quest’anno premia il film europeo più attento alle tematiche ambientali: ci sarà la proiezione del film “Fiore mio“ di Paolo Cognetti (ore 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con Sofidel ecco gli scenari di geopolitica