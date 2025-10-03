Con la Lube un buon test | | Conta il piglio sul campo
Il primo derby stagionale, seppur in amichevole e seppur a ranghi ridotti su entrambi i fronti, ha visto un 3-1 incoraggiante per la Yuasa Battery Grottazzolina in un PalaSavelli con una buona cornice di pubblico e con indicazioni da annotare in vista dell’avvicinarsi della stagione regolare al via il prossimo 21 ottobre proprio con il derby con la Lube ma stavolta all’ Eurosuole in un monday-night tutto da vivere. Chiaramente quella sarà una sfida ben diversa con tanti protagonisti differenti in campo, anche reduci dalla finalissima mondiale e quindi ma al PalaSavelli cose buone si sono indubbiamente notate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lube - buon
? Buon allenamento congiunto in Umbria tra Lube e Sir I padroni di casa vincono 3-1 una sfida con molti spunti Nelle fila della Lube in crescita Loeppky e Duflos-Rossi #esserelube #cucinelube #creokitchens #allenamentocongiunto https://lubevolle - X Vai su X
Pablo Kukartsev: “Felice per il buon momento con l’Argentina! Non vedo l'ora di giocare il Mondiale con la Nazionale e di raggiungere la Lube. Sento che in Italia sarà un anno fantastico!” https://www.lubevolley.it/news/2025-09-05-kukartsev-felice-per-il-buo Vai su Facebook
Con la Lube un buon test:: "Conta il piglio sul campo" - Coach Ortenzi dopo l’allenamento congiunto e in vista del bis: "Loro hanno qualche assenza in più ma noi dovremo essere bravi a gestire le situazioni" . Da ilrestodelcarlino.it
La Lube riabbraccia Anzani: il centrale ha superato il test sotto sforzo. E' idoneo alla pratica sportiva - Ieri il centrale Simone Anzani ha superato il test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell’Acqua Acetosa di Roma. Lo riporta corriereadriatico.it