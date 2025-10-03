Il primo derby stagionale, seppur in amichevole e seppur a ranghi ridotti su entrambi i fronti, ha visto un 3-1 incoraggiante per la Yuasa Battery Grottazzolina in un PalaSavelli con una buona cornice di pubblico e con indicazioni da annotare in vista dell’avvicinarsi della stagione regolare al via il prossimo 21 ottobre proprio con il derby con la Lube ma stavolta all’ Eurosuole in un monday-night tutto da vivere. Chiaramente quella sarà una sfida ben diversa con tanti protagonisti differenti in campo, anche reduci dalla finalissima mondiale e quindi ma al PalaSavelli cose buone si sono indubbiamente notate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la Lube un buon test: "Conta il piglio sul campo"