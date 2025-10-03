Con la Lipu a scoprire la migrazione
Due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, nel weekend del 4 e 5 ottobre, con l' Eurobirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching. Giunto alla 33^ edizione, organizzato da BirdLife Europa, l'evento si svolgerà in oltre 30 tra Paesi europei e dell'Asia centrale. Teatro del weekend italiano saranno le oasi e riserve gestite dalla Lipu e molti altri siti come zone umide, fiumi, aree costiere, boschi e colline, dove i partecipanti saranno guidati nell'esperienza del birdwatching dai volontari della Lipu e potranno contribuire, con l'Eurobirdwatch, al grande censimento europeo degli uccelli selvatici impegnati nella migrazione autunnale verso i Paesi del Sud
