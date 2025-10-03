Con la Lipu a scoprire la migrazione

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, nel weekend del 4 e 5 ottobre, con l’ Eurobirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching. Giunto alla 33^ edizione, organizzato da BirdLife Europa, l’evento si svolgerà in oltre 30 tra Paesi europei e dell’Asia centrale. Teatro del weekend italiano saranno le oasi e riserve gestite dalla Lipu e molti altri siti come zone umide, fiumi, aree costiere, boschi e colline, dove i partecipanti saranno guidati nell’esperienza del birdwatching dai volontari della Lipu e potranno contribuire, con l’Eurobirdwatch, al grande censimento europeo degli uccelli selvatici impegnati nella migrazione autunnale verso i Paesi del Sud (il programma di tutti gli eventi è consultabile sul sito: www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

con la lipu a scoprire la migrazione

© Lanazione.it - Con la Lipu a scoprire la migrazione

In questa notizia si parla di: lipu - scoprire

All’Oasi Lipu di Ostia due giornate per scoprire la bellezza degli uccelli selvatici

lipu scoprire migrazioneCon la Lipu a scoprire la migrazione - Due giornate dedicate alla migrazione autunnale degli uccelli, nel weekend del 4 e 5 ottobre, con l’Eurobirdwatch, il più ... Scrive lanazione.it

lipu scoprire migrazioneAl Lago di Tarsia tornano le giornate Eurobirdwatch - Un’occasione ideale per bambini e famiglie, che potranno scoprire i segreti del birdwatching e vivere insieme la magia della migrazione ... Riporta ecodellojonio.it

Cerca Video su questo argomento: Lipu Scoprire Migrazione