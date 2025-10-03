Con i dati e la connettività di Ford Pro Software la flotta diventa più efficiente

Statunitense come Henry Ford, che sarebbe nato quasi 160 anni più tardi, Benjamin Franklin ha reso celebre il motto secondo il quale “il tempo è denaro”. Gli eredi del fondatore del marchio dell’ Ovale Blu hanno declinato questa riflessione sulla base delle potenzialità del Terzo Millennio. Grazie alle informazioni “in tempo reale” e alla connettività, Ford Pro Software è in grado di tenere sotto controllo parametri chiave come lo stato di salute della flotta e lo stile di guida e se ne serve per migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione e la rotazione dei veicoli. Sono solo alcuni esempi attraverso i quali è possibile rivedere (al rialzo) l’ efficienza complessiva della logistica aziendale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

