Comunicato Stampa | CRV - Ciambetti | Scioperi non siano occasioni di violenza
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
AdapTronics vince l’#IMSA2025, premiata come migliore startup nata dalla ricerca! Scopri tutti i vincitori e leggi il comunicato stampa completo https://pnicube.it/_files/ugd/e96b27_f8e6e33d351549219103296e8a5f590a.pdf… #Innovazione #StartupItali - X Vai su X
*COMUNICATO STAMPA* Roma, 2 ottobre 2025 – L’organizzazione del Festival delle Città 2025 informa che il programma della manifestazione si concluderà oggi, giovedì 2 ottobre, e non più come previsto domani venerdì 3 ottobre. La decisione è stata ass - facebook.com Vai su Facebook
CRV - Ciambetti: "Scioperi non siano occasioni di violenza" - “Al di là di condividere o meno le ragioni che hanno portato allo sciopero generale odierno, condanno con fermezza ogni forma di violenza, di prevaricazione o di ... Si legge su ansa.it
Comunicato Stampa: CRV - Locazioni turistiche, stop a Verona, Ciambetti: “Divieto che limita proprietà privata" - Stop a nuove locazioni turistiche a Verona, Presidente Ciambetti: “Divieto che limita la proprietà privata e i diritti dei proprietari. Scrive gazzettadiparma.it