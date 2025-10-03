Comunicato Stampa | Business Reply e Pusterla 1880 | Trasformazione Digitale Globale nel Packaging di Lusso con Oracle
Pusterla 1880, con oltre 140 anni di esperienza e una presenza in continua espansione in Europa, Asia e America, opera in un settore che richiede alti standard di personalizzazione, qualità e precisione. la tracciabilità end-to-end della supply chain rappresenta un elemento strategico per garantire il pieno controllo sull'intero ciclo produttivo, dalla gestione delle materie prime alla consegna del prodotto finito. La crescita dell'azienda e la diversificazione dei mercati avevano portato a un'eccessiva frammentazione dei sistemi IT, con conseguenze negative in termini di visibilità, coordinamento e scalabilità operativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
