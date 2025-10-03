Comune potenziamento delle caditoie per la sicurezza idraulica della città
L’Amministrazione comunale, su impulso del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia, ha avviato una serie di interventi mirati al potenziamento delle caditoie in alcune strade della città che, in occasione di forti piogge, registrano storicamente problemi di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: comune - potenziamento
Supplenze, nella nomina c’è scritto “posto comune”, ma Dirigente mi propone “potenziamento”. E’ corretto?
IL COMUNE PARTECIPA A 17 NUOVI BANDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO, DEL PATRIMONIO PUBBLICO CITTADINO Si è tenuta questa mattina nella sala riunioni del primo piano della Torre - facebook.com Vai su Facebook
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per un importo pari a 1,5 milioni di euro https://ift.tt/I941YRo - X Vai su X
Sicurezza idrica. Vab in campo. Pulizia caditoie - In questi giorni due squadre dell’associazione Vab hanno dato il via alla campagna per la sicurezza idrica relativa alla pulizia delle ... Si legge su lanazione.it
Sicurezza idraulica, i lavori. Pulizia delle caditoie nelle aree più critiche - Operai in centro città, al Romito e a Santa Lucia "dove c’è una forte necessità". Segnala msn.com