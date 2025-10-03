comune la maggioranza si ritrova arriva il disco verde al bilancio

Via libera del consiglio comunale al bilancio consolidato del 2024, dopo il nulla di fatto di martedì, quando era venuto meno il numero legale. Le tensioni in maggioranza, dopo le elezioni regionali, nei giorni scorsi non erano mancate: il leghista Aldo Alessandrini aveva attaccato l’amministrazione e in particolare proprio l’assessore al bilancio Oriana Piccioni, appartenente al suo stesso partito. Il bilancio consolidato 2024 è stato approvato con 18 voti favorevoli, quattro astenuti e quattro contrari. "Possiamo affermare l’ottimo risultato e il buon livello di amministrazione del Gruppo Amministrazione Pubblica che fa capo al Comune di Macerata – ha commentato Piccioni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

