Comune di Salerno bando per stage con borsa di studio all' Ufficio Tributi
Nuove opportunità per chi desidera fare un'esperienza formativa nella pubblica amministrazione. Il Comune di Salerno ha pubblicato un bando per stage con borsa di studio da svolgere presso il Settore Tributi ed Entrate Comunali, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 17. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: comune - salerno
