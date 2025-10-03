Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Baronissi accoglie la terza edizione del Festival della Pace
La Sindaca Anna Petta: “La pace è un impegno quotidiano, costruito insieme”. Baronissi si prepara a diventare ancora una volta la città della pace, con la terza edizione del Festival della Pace, in programma domenica 5, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025. I colori dell’arcobaleno illumineranno la città, per un evento che rappresenta un’importante opportunità per riflettere sul significato della pace, sulla sostenibilità sociale e ambientale, sull’importanza del dialogo e la difesa della vita e dei diritti umani, specialmente in un periodo storico caratterizzato da conflitti e tensioni che scuotono le fondamenta della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: comune - baronissi
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità”
Comune di Baronissi, la sindaca Anna Petta: “Inaugurata la prima casetta del Book Crossing nella Villa Comunale”
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Approvata la ratifica della variazione di bilancio per interventi straordinari sul patrimonio comunale”
“ ” – Il Comune di Baronissi informa i cittadini che giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 12:00, presso l’Aula Consiliare, si terrà il sorteggio pubblico relativo alla misura di sostegno “Carta Dedicata a Te” . S - facebook.com Vai su Facebook
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “A Baronissi il Premio “Pagine d’Autore” alla carriera al Maestro Enzo Avitabile” - Baronissi si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio culturale. Segnala msn.com
Baronissi capitale del Judo Master, due eventi nazionali in un’unica giornata - L’assessora Anna Sica: “Baronissi continua a investire nello sport, promuovendo inclusione, benessere e passione per la disciplina” ... Come scrive sciscianonotizie.it