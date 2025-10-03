Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Baronissi accoglie la terza edizione del Festival della Pace

Zon.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sindaca Anna Petta: “La pace è un impegno quotidiano, costruito insieme”. Baronissi si prepara a diventare ancora una volta la città della pace, con la terza edizione del Festival della Pace, in programma domenica 5, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025. I colori dell’arcobaleno illumineranno la città, per un evento che rappresenta un’importante opportunità per riflettere sul significato della pace, sulla sostenibilità sociale e ambientale, sull’importanza del dialogo e la difesa della vita e dei diritti umani, specialmente in un periodo storico caratterizzato da conflitti e tensioni che scuotono le fondamenta della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Zon.it

comune di baronissi la sindaca anna petta baronissi accoglie la terza edizione del festival della pace

© Zon.it - Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi accoglie la terza edizione del Festival della Pace”

In questa notizia si parla di: comune - baronissi

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità”

Comune di Baronissi, la sindaca Anna Petta: “Inaugurata la prima casetta del Book Crossing nella Villa Comunale”

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Approvata la ratifica della variazione di bilancio per interventi straordinari sul patrimonio comunale”

comune baronissi sindaca annaComune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “A Baronissi il Premio “Pagine d’Autore” alla carriera al Maestro Enzo Avitabile” - Baronissi si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio culturale. Segnala msn.com

comune baronissi sindaca annaBaronissi capitale del Judo Master, due eventi nazionali in un’unica giornata - L’assessora Anna Sica: “Baronissi continua a investire nello sport, promuovendo inclusione, benessere e passione per la disciplina” ... Come scrive sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Baronissi Sindaca Anna