Comprare casa dal divano | il virtual tour conquista sempre più italiani
Comprare casa senza metterci piede non è più una provocazione, ma una possibilità concreta. I dati più recenti confermano che tour virtuali e simulazioni interattive stanno rivoluzionando il percorso d’acquisto, trasformando la visita tradizionale in un’opzione quasi opzionale. Noi di Sbircia la Notizia Magazine, dopo aver verificato le informazioni con l’agenzia stampa Adnkronos, abbiamo ricostruito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: comprare - casa
Comprare casa nei comuni Bandiera Blu, Livorno nella top five delle ricerche: ecco dove costano di più
Mutui, il valore cresce: in Lombardia prestiti da 149mila euro per comprare una casa
Comprare casa ad Alghero, Pivarada il quartiere più richiesto
4 italiani su 10 pronti a comprare casa senza vederla dal vivo https://requadro.com/4-italiani-su-10-pronti-a-comprare-casa-senza-vederla-dal-vivo/… via @Requadro2 - X Vai su X
Compromesso o rogito? Facciamo chiarezza! Se stai per comprare casa sentirai spesso queste due parole Sembrano simili, ma sono due momenti molto diversi e fondamentali nel percorso di acquisto #tortoreto #tecnocasa #rogito #compromesso #acq - facebook.com Vai su Facebook
Come avere una casa “instagrammabile” senza comprare nulla - Una casa instagrammabile non richiede budget elevati: bastano luce naturale, ordine visivo e il giusto modo di valorizzare ciò che possedete ... Scrive grazia.it