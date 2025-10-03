Comporto e disabili | la Corte UE ridimensiona la Cassazione
La Corte UE chiarisce che il licenziamento per superamento del comporto può risultare discriminatorio se non sono stati adottati gli accomodamenti ragionevoli previsti per i lavoratori disabili.. La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, C-524 dell’11 settembre 2025, interviene su un tema di grande rilievo per il diritto del lavoro: la compatibilità del periodo di comporto con la tutela antidiscriminatoria dei lavoratori disabili. Nel nostro ordinamento, l’art. 2110 c.c. e i contratti collettivi disciplinano il cosiddetto comporto, ossia il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: comporto - disabili
