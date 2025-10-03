Compleanno Ibrahimovic la Juve celebra i 44 anni del suo ex campione che domenica arriverà da avversario allo Stadium | la FOTO pubblicata sui social

Compleanno Ibrahimovic, la Juve celebra i 44 anni del suo ex campione: la FOTO e il messaggio pubblicato. Un rivale storico, un avversario temutissimo, ma anche un ex campione che ha vestito la maglia bianconera. Nel giorno del suo 44° compleanno, la Juventus ha voluto celebrare Zlatan Ibrahimovic con un messaggio di auguri pubblicato sui propri canali social. Un gesto di grande sportività che omaggia uno dei giocatori più iconici e carismatici degli ultimi vent’anni. Auguri Zlatan!? pic.twitter.com9sI8TL1L03 — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2025 Nonostante il suo nome sia oggi indissolubilmente legato al Milan, club di cui è dirigente, Ibrahimovic è stato un protagonista importante anche della storia recente della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

