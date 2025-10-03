Compleanno Ibrahimovic gli auguri del Milan e un viaggio nella sua carriera in rossonero

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, festeggia il suo 44° compleanno. Ecco il video di auguri del Diavolo sui social per lo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

compleanno ibrahimovic gli auguri del milan e un viaggio nella sua carriera in rossonero

© Pianetamilan.it - Compleanno Ibrahimovic, gli auguri del Milan e un viaggio nella sua carriera in rossonero

In questa notizia si parla di: compleanno - ibrahimovic

Buon compleanno Ibrahimovic, Abdon Pamich, Giulia Salvi…

Compleanno Ibrahimovic, la Juve celebra i 44 anni del suo ex campione che domenica arriverà da avversario allo Stadium: la FOTO pubblicata sui social

Milan, auguri a Ibrahimovic per il 44° compleanno: “Campione e leader dentro e fuori dal campo”

compleanno ibrahimovic auguri milanIl Milan fa gli auguri a Ibrahimovic: il messaggio del club rossonero - L'ex fuoriclasse svedese, oggi Senior Advisor del Milan per conto della proprietà RedBird ... Si legge su milannews.it

compleanno ibrahimovic auguri milanTanti auguri a Zlatan Ibrahimovic! La leggenda rossonera compie 44 anni -  Oggi 3 ottobre festeggia gli anni una delle leggende della storia recente milanista: il fuoriclasse svedese compie 44 anni. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Compleanno Ibrahimovic Auguri Milan