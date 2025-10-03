Compie 3 rapine in 5 ore una vittima accoltellata con la chiave dello scooter | arrestato 25enne a Napoli
Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tre rapine, compiute tutte alle prime luci dello scorso 12 maggio a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
