Si è svolto nella mattina di venerdì 3 ottobre in Confindustria Bergamo l’incontro promosso da Servizi Confindustria Bergamo Srl dedicato al ruolo delle competenze come leva strategica per affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua trasformazione. Moderato da Giacomo Biraghi, l’evento ha visto la partecipazione di imprenditori, manager e professionisti che hanno condiviso esperienze, riflessioni e strumenti concreti per valorizzare il capitale umano come fattore determinante di competitività e innovazione. Ad aprire i lavori è stata Monica Santini, Presidente di Servizi Confindustria Bergamo Srl, che ha sottolineato come le cinque Business Unit della società rappresentino un punto di riferimento per le imprese del territorio, accompagnandole nell’affrontare cambiamenti repentini e nuove sfide, tra cui l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Competenze come motore di crescita: grande partecipazione all’evento di Servizi Confindustria Bergamo