Comolli non sarà un semplice Juve Milan per lui! Che sliding doors | a un passo dai rossoneri ora è il leader della Vecchia Signora E quel retroscena su Vlahovic…

Comolli, non sarà un semplice Juve Milan per lui: svelati i retroscena del suo possibile approdo al Diavolo. Quella di domenica sera tra Juventus e Milan sarà una partita speciale, soprattutto per un uomo: Damien Comolli, il nuovo Direttore Generale bianconero. Come ricostruito da Tuttosport, il suo destino avrebbe potuto essere a tinte rossonere. Nell’aprile del 2024, infatti, il dirigente francese era stato a un passo dal diventare il nuovo uomo forte del Milan. All’epoca presidente del Tolosa, club della galassia RedBird, Comolli era stato scelto dal management della proprietà rossonera come nuovo plenipotenziario da inserire a Casa Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli, non sarà un semplice Juve Milan per lui! Che sliding doors: a un passo dai rossoneri, ora è il leader della Vecchia Signora. E quel retroscena su Vlahovic…

In questa notizia si parla di: comolli - semplice

"Sapevamo dal primo giorno che uno dei problemi della Juventus potesse essere proprio in panchina. La conferma di Tudor, da semplice traghettatore a fondamenta del progetto, è apparsa una scelta senza senso da parte del guru Comolli. Se prendi Tudor p Vai su Facebook

#JUVENTUS, SI GIOCA D'ANTICIPO La Juventus ha aspettato l'ultimo giorno di calciomercato per piazzare il doppio colpo: Openda e Zhegrova. È stata la prima e non semplice campagna acquisti per Comolli, che per il futuro proverà a muoversi con largo a - X Vai su X

GRAZIE MA NO GRAZIE, Il bomber chiude alla Juve | Contratto stracciato in mille pezzi: Comolli deve rassegnarsi - Di sicuro, la società sta facendo il possibile per cancellare i disastri della scorsa stagione e mettere le giuste premesse per far risorgere sportivamente il club dopo anni di crisi, come dimostra ... Secondo jmania.it

Comolli spiega il mercato Juve: "Mi hanno spronato a spingermi oltre. Ci sentiamo più forti" - Prima delle conferenze di presentazione di Edon Zhegrova e Lois Openda, nuovi volti della Juventus, è stato il direttore generale Damien Comolli a prendersi la scena con una dichiarazione approfondita ... Scrive tuttosport.com