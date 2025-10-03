Como lo stadio cancellerà una scuola | la battaglia dei genitori e la maggioranza che scricchiola sul caso Corridoni

Como – Se la priorità di Como è lo stadio e la questione delle scuole diventa marginale, la maggioranza di Rapinese inizia a scricchiolare. La lista civica del sindaco ha mostrato le prime vere crepe al momento del voto finale in Consiglio comunale, mercoledì sera, sul futuro della scuola Corridoni, destinata ad essere abbattuta per far spazio a un autosilo a disposizione del nuovo stadio Sinigaglia. Nel cortile del comune centinaia di genitori e bambini protestavano al grido "Non chiudete le scuole", nell'aula del Consiglio Arianna Pellegatta sceglieva l'astensione e Paola Ceriello si esprimeva con un voto contrario.

