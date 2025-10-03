Commando contro la Sumud
Quando mercoledì sera la Global Sumud Flotilla ha cominciato a diffondere le registrazioni video preparate in anticipo dagli attivisti a bordo delle 50 imbarcazioni dirette a Gaza, per chi seguiva . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
LIVE. Global Sumud Flotilla intercettata: Israele blocca e abborda le navi a 75 miglia da Gaza I commando israeliani sono saliti a bordo dell’Alma, sequestrando barca ed equipaggio #GSFUpdate - X Vai su X
La "Global Sumud Flotilla", composta da 44 imbarcazioni provenienti da diversi Paesi, aveva un solo obiettivo dichiarato: rompere simbolicamente e materialmente l’assedio di Gaza, portando aiuti umanitari via mare. Israele ha risposto mobilitando 16 navi mil - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, l'operazione di Israele per fermare la missione sarebbe “finita” , ma rimangono alcuni punti interrogativi - Mikeno risulta essere l'unica imbarcazione entrata nelle acque davanti alla Striscia di Gaza, anche se non si hanno altre informazioni. Lo riporta wired.it
Cosa prevede il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla, ormai vicinissima alla Striscia di Gaza - Le autorità israeliane preparano intercettazione e sequestro delle imbarcazioni umanitarie. Secondo wired.it