Comina venduta la Alpi Aviation per quattro milioni di euro
Importante operazione nel panorama industriale del Friuli-Venezia Giulia. Alpi Aviation S.r.l., storico operatore friulano con sede a Pordenone e attivo nella produzione di velivoli leggeri, elicotteri e droni (sia per uso civile che militaredual-use), è stata formalmente acquisita.L'operazione.
Movinter (RedFish) acquisisce in club deal una quota di Alpi Aviation - RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, e la sua controllata Movinter, player di riferimento nel mercato ferroviario che ...