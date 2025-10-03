come sta andando lo sciopero generale di cgil e usb per gaza

Oggi, 3 ottobre, è stato indetto lo sciopero generale nazionale da Cgil e Usb in solidarietà con la Flotilla e il popolo palestinese. I settori coinvolti sono: trasporti, sanità e scuola. I cortei stanno percorrendo le strade di tutta Italia da nord a sud, mentre negli scali ferroviari ci sono cancellazioni di treni e ritardi. L'iniziativa è stata giudicata illegittima dall'Autorità di garanzia sugli scioperi e ora i sindacati rischiano sanzioni e l’apertura di un procedimento formale. Il motivo è che non ricorrono i presupposti di “difesa dell’ordine costituzionale” o “lesività dei diritti dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

