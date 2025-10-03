Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza
Oggi, 3 ottobre, è stato indetto lo sciopero generale nazionale da Cgil e Usb in solidarietà con la Flotilla e il popolo palestinese. I settori coinvolti sono: trasporti, sanità e scuola. I cortei stanno percorrendo le strade di tutta Italia da nord a sud, mentre negli scali ferroviari ci sono cancellazioni di treni e ritardi. L'iniziativa è stata giudicata illegittima dall'Autorità di garanzia sugli scioperi e ora i sindacati rischiano sanzioni e l’apertura di un procedimento formale. Il motivo è che non ricorrono i presupposti di “difesa dell’ordine costituzionale” o “lesività dei diritti dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Con un cambiamento dell’ultima ora e nonostante lo #sciopero sto andando a Ferrara già ora per partecipare a questo incontro sul #Sudan oggi pomeriggio. Grazie a @Internazionale per averlo organizzato, parlare di Sudan è davvero necessario! #KeepEye - X Vai su X
L’affondo di Meloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme» - facebook.com Vai su Facebook
Come sta andando lo sciopero generale di Cgil e Usb per Gaza - L'iniziativa era stata dichiarata illegittima dall'Autorità di garanzia sugli scioperi poiché non indetto con il preavviso necessario. Segnala ilfoglio.it
Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato. Da tg24.sky.it