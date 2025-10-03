Come sarà la Casa del Futuro ? A Catania un evento immersivo alla scoperta dell' energia da fonti rinnovabili

Cataniatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ripartito da Roma e fa tappa ora a Catania il tour itinerante ideato e organizzato da Plenitude. I visitatori potranno vivere un'esperienza immersiva attraverso la realtà virtuale per scoprire quali sono i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici.L'esperienza immersiva al Flagship. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - futuro

Elezioni regionali | L'idea di Costantino (Casa dei riformisti): "Un assessorato alla costa per le sfide del futuro"

I talenti chimici del futuro? Corden Pharma li cerca nelle scuole e li cresce in casa

Come sarà la "Casa del Futuro"? A Trieste un tour immersivo per conoscere l'energia da fonti rinnovabili

Casa Futuro, ad Amatrice il mega-progetto dell’architetto Stefano Boeri è realtà - Dopo anni di vicissitudini e problematiche legate alla sua gestione imprenditoriale, riparte l’ex- Da ilmessaggero.it

Scoperta casa di tolleranza a Catania, denunciata proprietaria - Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, la polizia ha sequestrato una casa di prostituzione nel centro storico della città, gestita da una cittadina cinese denunciata per ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Casa Futuro Catania