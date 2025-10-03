Come sarà la Casa del Futuro ? A Catania un evento immersivo alla scoperta dell' energia da fonti rinnovabili

È ripartito da Roma e fa tappa ora a Catania il tour itinerante ideato e organizzato da Plenitude. I visitatori potranno vivere un'esperienza immersiva attraverso la realtà virtuale per scoprire quali sono i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici.L'esperienza immersiva al Flagship. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it