Come sarà la Casa del Futuro ? A Catania un evento immersivo alla scoperta dell' energia da fonti rinnovabili
È ripartito da Roma e fa tappa ora a Catania il tour itinerante ideato e organizzato da Plenitude. I visitatori potranno vivere un'esperienza immersiva attraverso la realtà virtuale per scoprire quali sono i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici.L'esperienza immersiva al Flagship. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
