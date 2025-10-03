Le straordinarie virtù di una respirazione controllata e consapevole spiegate in quattro domande e risposte da uno dei massimi esperti mondiali in tema di respiro e Mindfulness, il dottor Mike Mari?, autore del primo libro La centralità del respiro della collana Mindfulness, teoria e pratica in edicola con Corriere della Sera, Gazzetta e Io Donna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come mantenersi sani e in equilibrio con il respiro. Intervista a Mike Mari?