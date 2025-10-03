“ Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto, avrebbe dato 50 milioni a ciascuno degli altri due. Lei non ha mantenuto la promessa, io lo avrei fatto”: a parlare così è stato qualche giorno fa è stato Salvo Veneziano, il pizzaiolo della prima edizione del Grande Fratello di cui si torna a parlare molto, complice la scelta di Simona Ventura di avere in studio in questa nuova edizione Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, Cristina Plevani. E proprio quest’ultima ha risposto a Venenziano nel docufilm “ Grande Fratello – L’Inizio ” disponibile su Mediaset Infinity (chissà perché non dedicargli una prima serata): “I miei amici mi dissero: ‘Buona sì, ma fessa no: tieniti i 250 milioni’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come mai non ho dato i 50 milioni a Salvo Veneziano? I miei amici mi dissero ‘buona sì ma fessa no'”: parla Cristina Plevani