Come mai litighiamo con il nostro partner? Per la convivenza ma anche per i conflitti coi i suoceri E non solo | ecco tutti i dati

“Tra moglie e marito non mettere il dito”, diceva un vecchio proverbio. Ma bisogna anche stare molto lontani quando la coppia litiga. Ma quali sono i principali motivi del conflitto? Secondo il sondaggio realizzato dalla Community Matrimonio.com, il 34% litiga almeno una volta a settimana. Se il 14% ammette di discutere una volta al mese, 1 coppia su 10 litiga ogni giorno per qualche motivo. La convivenza è il motivo principale per cui si discute (37%), mentre al secondo posto troviamo i suoceri (23%). Contrasti e divergenze politiche eo religiose sono causa di litigi per una coppia su 10. C’è chi pensa che le discussioni di coppia aiutano a rafforzare la relazione e chi invece sostiene che tendono a logorarla lentamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

