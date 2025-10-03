Come fermare la regia di Modric? Ecco il piano della Juventus contro il Milan
In vista di Juventus-Milan, 'La Gazzetta dello Sport' si è immaginata come i bianconeri potrebbero arginare la fantasia di Luka Modric in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: fermare - regia
CISL Sardegna: “Einstein Telescope, occasione storica per rilanciare ricerca, lavoro e il futuro dell’Isola” "La convocazione della prima Cabina di regia sull’Einstein Telescope rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della Sardegna. Parliamo di u - facebook.com Vai su Facebook