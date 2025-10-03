Come è morto Remo Girone interprete di Tano Cariddi de La Piovra?

3 ott 2025

È scomparso improvvisamente all’età di 76 anni Remo Girone, l’indimenticabile Tano Cariddi della serie cult La Piovra. L’attore viveva a Monte Carlo con la moglie, l’attrice Victoria Zinny, che lo ha affiancato durante gli ultimi anni della sua vita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione nel mondo dello spettacolo e tra i numerosi fan che lo ricordano per i ruoli iconici sul piccolo e grande schermo. Rimagono ancora misteriose le vere cause del suo decesso. Girone aveva lottato negli ultimi mesi con una forma aggressiva di tumore, affrontando la malattia con grande dignità e riservatezza. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

