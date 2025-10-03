Come è morto Remo Girone interprete di Tano Cariddi de La Piovra?

È scomparso improvvisamente all'età di 76 anni Remo Girone, l'indimenticabile Tano Cariddi della serie cult La Piovra. L'attore viveva a Monte Carlo con la moglie, l'attrice Victoria Zinny, che lo ha affiancato durante gli ultimi anni della sua vita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione nel mondo dello spettacolo e tra i numerosi fan che lo ricordano per i ruoli iconici sul piccolo e grande schermo. Rimagono ancora misteriose le vere cause del suo decesso. Girone aveva lottato negli ultimi mesi con una forma aggressiva di tumore, affrontando la malattia con grande dignità e riservatezza.

Come è morto Remo Girone? La malattia che ha strappato alla vita l'attore - La scomparsa di Remo Girone è stata un duro colpo per tutti coloro che lo hanno seguito e apprezzato.

È morto a 76 anni l'attore italiano Remo Girone - È morto a 76 anni l'attore italiano Remo Girone, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio del criminale Tano Cariddi nella serie televisiva La Piovra.