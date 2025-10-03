Come cambia il tabellone di Sinner a Shanghai con l’eliminazione di Shelton? Prossimi avversari Djokovic sorride
Ben Shelton ha fatto il proprio ritorno in campo dopo un mese di inattività: lo scorso 29 agosto si ritirò nel corso del terzo turno degli US Open contro il francese Adrian Mannarino a causa di un problema alla spalla, con cui ha dovuto fare i conti durante le ultime settimane. Il tennista statunitense si è rimesso in gioco al Masters 1000 di Shanghai, ma oggi è stato sconfitto in maniera nitida al secondo turno sul cemento della metropoli cinese. L’americano ha infatti ceduto al cospetto del belga David Goffin con il punteggio di 6-2, 6-4. La prematura eliminazione del numero 6 del mondo, andato ko contro il numero 83 del ranking ATP conferisce un connotato completamente differente alla parte bassa del tabellone e interessa direttamente anche Jannik Sinner, che presidia quella zona da numero 2 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
