Come cambia il tabellone di Sinner a Shanghai con l’eliminazione di Bublik | scenario più agevole agli ottavi?

Non prima delle 12.30 italiane di domani, Jannik Sinner farà il proprio esordio contro il tedesco Daniel Altmaier nel Masters1000 di Shanghai. Reduce dalla vittoria dell’ATP500 di Pechino, l’altoatesino si ripropone anche in questo torneo, il più importante dello swing asiatico, per cercare di confermare il titolo dell’anno scorso e avvicinarsi ulteriormente in classifica mondiale a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di dare forfait per recuperare le energie, dopo aver vinto a Tokyo (Giappone). Spetterà a Sinner approfittarne, ma non sarà semplice. Pochissimo tempo per adattarsi alle caratteristiche dei campi e climatiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner a Shanghai con l’eliminazione di Bublik: scenario più agevole agli ottavi?

